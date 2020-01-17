Футбол

Хотите смеяться 5 минут? Тогда посмотрите на этот дикий ляп вратаря сборной Вьетнама (видео)

Хотите смеяться 5 минут? Тогда посмотрите на этот дикий ляп вратаря сборной Вьетнама
  смотрят | 00:31
SNTV

1 минуту назад

Идеальная схема из рикошетов.
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Футбол


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