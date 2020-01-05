Футбол

Фанаты устроили беспорядки на матче «Витория» – «Бенфика» (видео)

Фанаты «Витории» выбросили файеры на поле и устроили беспорядки на трибунах
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Eurosport

38 мин. назад

Радикальные фанаты приостановили игру с «Бенфикой».
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Футбол


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