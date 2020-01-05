Фанаты «Витории» выбросили файеры на поле и устроили беспорядки на трибунах

Фанаты устроили беспорядки на матче «Витория» – «Бенфика» (видео)
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Футбол
Фанаты «Витории» выбросили файеры на поле и устроили беспорядки на трибунах203 просмотров • 3 ч. назад
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