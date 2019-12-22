ВИДЕО - Килиан Мбаппе переоделся в Санту и раздал подарки детишкам в рамках социального проекта «ПСЖ»
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Футбол
Мбаппе переоделся в Санту и раздал подарки детишкам в рамках социального проекта «ПСЖ»258 просмотров • 3 ч. назад
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