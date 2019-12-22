Футбол

ВИДЕО - Килиан Мбаппе переоделся в Санту и раздал подарки детишкам в рамках социального проекта «ПСЖ»

Мбаппе переоделся в Санту и раздал подарки детишкам в рамках социального проекта «ПСЖ»
 258 просмотров | 00:16
SNTV

1 час назадОбновлено 37 мин. назад

Очень добрый поступок парижан и их главной звезды.
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Футбол


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