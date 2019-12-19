Футбол

ВИДЕО - Обамеянг погонял мяч с болельщиками «Арсенала». Те поставили его на ворота и наклепали голов

Обамеянг погонял мяч с болельщиками «Арсенала». Те поставили его на ворота и наклепали голов
 642 просмотров | 00:29
Eurosport

1 час назад

Габонец считает, что ему забили из офсайда.
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Футбол


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