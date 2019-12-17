Футбол

Интенсивная тренировка «Реала» перед Класико с участием развеселого Бэйла и хмурого Зидана (видео)

Интенсивная тренировка «Реала» перед Класико с участием развеселого Бэйла и хмурого Зидана
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Eurosport

43 мин. назад

Мадридцы вовсю готовятся сдерживать Месси и Ко.
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Футбол


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