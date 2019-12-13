Футбол

Бразильский форвард поскользнулся и скосплеил удар Терри с пенальти в финале ЛЧ (видео)

Бразильский форвард поскользнулся и скосплеил удар Терри с пенальти в финале ЛЧ
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Eurosport

15 мин. назад

Не лучший день для Леонардо.
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Футбол


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