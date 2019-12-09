Футбол

Шикарный гол Суареса пяткой на тренировке «Барселоны» (видео)

Суаресу понравилось забивать пяткой, и он вкрутил красоту на тренировке «Барселоны»
 561 просмотров | 00:24
SNTV

1 час назадОбновлено 50 мин. назад

Повторит в матче с «Интером»?
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