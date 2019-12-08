Футбол

ВИДЕО - Роналду и Буффон подарили футболки албанским мальчикам, потерявшим семью во время землетрясения

Роналду и Буффон подарили футболки албанским мальчикам, потерявшим семью во время землетрясения
 314 просмотров | 01:07
Eurosport

36 мин. назад

Дети потеряли родных в результате землетрясения в 6,4 балла.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео