Футбол

Гвардиола забавно оговорился на пресс-конференции – он назвал «Сити» «Баварией» (видео)

Гвардиола забавно оговорился на пресс-конференции – он назвал «Сити» «Баварией»
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 7 мин. назад

Пеп соскучился по Германии.
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Футбол


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