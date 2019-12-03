Футбол

Молодежки Таиланда и Лаоса сыграли на расквашенном поле, но это не помешало шикарному голу (видео)

Молодежки Таиланда и Лаоса сыграли на расквашенном поле, но это не помешало шикарному голу
 227 просмотров | 00:32
Eurosport

30 мин. назад

Отличный мяч с Игры Юго-Восточной Азии 2019.
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Футбол


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