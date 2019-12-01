ВИДЕО - Нелепейший гол «Аякса»: кип «Твенте» выбил мяч в своего защитника и подарил его Лангу
Показать большеПоказать меньше
Футбол
Нелепейший гол «Аякса»: кип «Твенте» выбил мяч в своего защитника и подарил его Лангу93 просмотров • 2 ч. назад
Танцы, песни и безумие. Фанаты «Фламенго» и «Ривер Плэйт» готовятся к зарубе в Кубке Либертадорес245 просмотров • 23/11/2019 в 19:54
Дымовые шашки, выстрелы полицейских по фанатам, кровь – матч «Форталезы» и «Сеары» превратился в ад3 130 просмотров • 13/11/2019 в 10:58
Фан-клуб «Ливерпуля» из Румынии преподнес Клоппу забавную шляпу, приносящую удачу5 523 просмотров • 12/11/2019 в 08:31
Бокс, скакалка, гантели, штанга. Неймар пашет в спортзале интенсивнее, чем Сталлоне в «Рокки IV»4 779 просмотров • 09/11/2019 в 08:29
Оцени изящество, с которым Роналдиньо, Кака и Бебето раскидали Израиль в матче легенд6 079 просмотров • 31/10/2019 в 20:49
Навас и Маркиньос соревновались в баскетбольных бросках, но пришел Мбаппе и показал хай-класс4 818 просмотров • 31/10/2019 в 18:39
Фавр переборщил с празднованием гола во втором раунде Кубка Германии и нанес себе травму2 968 просмотров • 31/10/2019 в 07:59
Чудовищный автогол из второго норвежского дивизиона5 167 просмотров • 20/10/2019 в 22:36
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Чемпионское выступление Вирер в спринте, которая начала защиту желтого биба
Первую медаль сборной России в сезоне принесла уверенная стрельба Елисеева
Большунов не угадал с лыжами, проиграл спурт и финишировал только пятым
Норвежки сожрали финку и американку в пасьюте, а Непряева упала в конец второго десятка
Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту
Юрлова ушла лидером с первой стрельбы, но штрафной круг стоил России медали в смешанной эстафете