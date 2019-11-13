ВИДЕО - Дымовые шашки, выстрелы полицейских по фанатам, кровь – матч «Форталезы» и «Сеары» превратился в ад
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Футбол
Дымовые шашки, выстрелы полицейских по фанатам, кровь – матч «Форталезы» и «Сеары» превратился в ад493 просмотров • 3 ч. назад
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