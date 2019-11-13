Футбол

ВИДЕО - Дымовые шашки, выстрелы полицейских по фанатам, кровь – матч «Форталезы» и «Сеары» превратился в ад

Дымовые шашки, выстрелы полицейских по фанатам, кровь – матч «Форталезы» и «Сеары» превратился в ад
 493 просмотров | 02:08
SNTV

1 час назад

Беспорядки в матче Серии А чемпионата Бразилии.
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Футбол


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