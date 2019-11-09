ВИДЕО - Бокс, скакалка, гантели, штанга. Неймар пашет в спортзале интенсивнее, чем Сталлоне в «Рокки IV»
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Футбол
Бокс, скакалка, гантели, штанга. Неймар пашет в спортзале интенсивнее, чем Сталлоне в «Рокки IV»258 просмотров • 2 ч. назад
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