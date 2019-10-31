Футбол

ВИДЕО - Навас и Маркиньос соревновались в баскетбольных бросках, но пришел Мбаппе и показал хай-класс

Навас и Маркиньос соревновались в баскетбольных бросках, но пришел Мбаппе и показал хай-класс
 954 просмотров | 01:31
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 53 мин. назад

Француз хорош в завершении атак в любом виде спорта.
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Футбол


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