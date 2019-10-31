Футбол

ВИДЕО - Фавр переборщил с празднованием гола во втором раунде Кубка Германии и нанес себе травму

Фавр переборщил с празднованием гола во втором раунде Кубка Германии и нанес себе травму
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Eurosport

60 мин. назад

Возможно, победа дортмундской «Боруссии» скрасит ему лечение.
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