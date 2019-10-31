ВИДЕО - Фавр переборщил с празднованием гола во втором раунде Кубка Германии и нанес себе травму
Показать большеПоказать меньше
Футбол
Фавр переборщил с празднованием гола во втором раунде Кубка Германии и нанес себе травму20 просмотров • 3 ч. назад
Чудовищный автогол из второго норвежского дивизиона5 092 просмотров • 20/10/2019 в 22:36
Вратарь из второй лиги Норвегии залепил мяч со штрафного на 89-й минуте. Его команда вырвала 3 очка15 054 просмотров • 20/10/2019 в 22:03
Израильтянин из «Гуанчжоу Фули» рабоной забил победный мяч на последней минуте4 674 просмотров • 14/09/2019 в 18:24
Идеальная реакция представителя «Славии» на адский жребий в ЛЧ21 696 просмотров • 29/08/2019 в 22:16
Кантона процитировал «Короля Лира» и заговорил о старении клеток. Реакция Роналду и Месси бесценна17 939 просмотров • 29/08/2019 в 21:20
«У нас было отличное противостояние». Роналду наговорил приятностей сидящему рядом Месси14 154 просмотров • 29/08/2019 в 20:27
«Всегда стараюсь совершенствоваться и выходить на новый уровень». Речь Месси на премии УЕФА8 571 просмотров • 29/08/2019 в 20:08
Игра в слоника и обнимашки. Забавная тренировка «Серро Портеньо» перед битвой с «Ривер Плейт»1 818 просмотров • 22/08/2019 в 16:28
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Маннарино яростно сопротивлялся Надалю, но испанский бычок все равно оказался крепче
Джокович отдал Муте 10 геймов и приз автору лучшего твиннера года
«Второй титул он завоевал в 1975-м, переиграв в финале Эша». Самый возрастной чемпион Берси
«Борис показал себя неудачным инвестором и накопил долгов на 61 млн». Беккер – великий чемпион Берси
Пэр и Монфис несколькими движениями превратили розыгрыш в произведение искусства
«Это сложный турнир. Надеюсь, сыграю на высоком уровне». Надаль – о «Мастерсе» в Париже