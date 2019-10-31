Футбол

ВИДЕО - Оцени изящество, с которым Роналдиньо, Кака и Бебето раскидали Израиль в матче легенд

Оцени изящество, с которым Роналдиньо, Кака и Бебето раскидали Израиль в матче легенд
 209 просмотров | 01:10
Eurosport

15 мин. назад

Этих звезд не хватает сборной Бразилии.
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