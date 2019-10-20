Футбол

ВИДЕО - Вратарь из второй лиги Норвегии залепил мяч со штрафного на 89-й минуте. Его команда вырвала 3 очка

Вратарь из второй лиги Норвегии залепил мяч со штрафного на 89-й минуте. Его команда вырвала 3 очка
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Eurosport

30 мин. назад

Кстати, а когда последний раз такой гол забивал Криш?
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Футбол


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