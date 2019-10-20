Футбол

ВИДЕО - Чудовищный автогол из второго норвежского дивизиона

Чудовищный автогол из второго норвежского дивизиона
  смотрят | 00:47
Eurosport

1 минуту назад

Вратарь Эспен Васби и полузащитник Мартин Хольмен из «Нутоддена» организовали эпичный мяч в свои ворота.
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Футбол


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