Футбол

Представитель «Славии» чуть не заплакал от смеха после жеребьевки Лиги чемпионов (видео)

Идеальная реакция представителя «Славии» на адский жребий в ЛЧ
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Eurosport

17 мин. назад

Не самый благоприятный жребий.
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Футбол


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