Футбол

Роналду похвалил Месси, который сидел рядом с ним (видео)

«У нас было отличное противостояние». Роналду наговорил приятностей сидящему рядом Месси
1 012 просмотров | 01:21
Eurosport

37 мин. назад

Самый милый момент дня.
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Футбол


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