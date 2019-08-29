Футбол

Речь Месси на премии УЕФА (видео)

«Всегда стараюсь совершенствоваться и выходить на новый уровень». Речь Месси на премии УЕФА
1 517 просмотров | 01:15
Eurosport

50 мин. назад

Аргентинец стал лучшим форвардом Лиги чемпионов-2018/19.
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Футбол


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