Футбол

Странная речь Кантона на жеребьевке Лиги чемпионов (видео)

Кантона процитировал «Короля Лира» и заговорил о старении клеток. Реакция Роналду и Месси бесценна
2 203 просмотров | 01:38
Eurosport

1 час назад

Эрик в своем репертуаре.
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Футбол


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