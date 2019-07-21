Футбол

ВИДЕО - Карраско унизил вратаря сухим листом – после такого шедевра китайцы обязаны поднять ему зарплату

Карраско унизил вратаря сухим листом – после такого шедевра китайцы обязаны поднять ему зарплату
 665 просмотров | 00:29
SNTV

58 мин. назад

Чудесный гол нападающего «Далянь Ифан».
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