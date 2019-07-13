Футбол

ВИДЕО - Антуан Гризманн прокомментировал переход в «Барселону» – чемпионат Испании

Гризманн: «Наши с «Барселоной» пути наконец пересеклись. Наше время пришло»
 475 просмотров | 00:43
Eurosport

34 мин. назад

Эпичное видеопредставление француза.
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