Футбол

ВИДЕО - Поль Погба подставил пах под вынос соперника и через боль порадовался забитому мячу

Погба подставил пах под вынос соперника и через боль порадовался забитому мячу
1 028 просмотров | 00:25
SNTV

1 час назад

Француз не хотел, но так получилось.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео