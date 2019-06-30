Футбол

ВИДЕО - Иньеста и Вилья зажгли в Японии: 2 дубля испанцев и остальные моменты разгрома соперников «Кобе»

Иньеста и Вилья зажгли в Японии: 2 дубля испанцев и остальные моменты разгрома соперников «Кобе»
 437 просмотров | 02:31
SNTV

2 ч. назадОбновлено 50 мин. назад

Чемпионы мира тряхнули стариной и соперниками.
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