Футбол

В Малайзии защитник так занес с центра поля, что не спас бы гибрид Тер Штегена и Алиссона – видео

В Малайзии защитник так занес с центра поля, что не спас бы гибрид Тер Штегена и Алиссона
 354 просмотров | 00:27
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Пушка страшная.
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Футбол


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