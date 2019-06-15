Футбол

ВИДЕО - Гол Андреса Иньесты за «Виссел Кобе» в ворота «ФК Токио»

Иньеста идеальным ударом в ближний угол решил исход матча в пользу «Кобе»
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Eurosport

25 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

С годами испанец становится только лучше.
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