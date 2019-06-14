Футбол

ВИДЕО - Неймар покидает полицейский участок после допроса по делу об изнасиловании

Неймар покидает полицейский участок после допроса по делу об изнасиловании
 97 просмотров | 01:51
Eurosport

1 час назад

Бразильца допрашивали несколько часов.
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Футбол


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