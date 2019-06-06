Футбол

ВИДЕО - Эпизод, в котором Неймар порвал связки голеностопа – из-за этого он пропустит Кубок Америки

Эпизод, в котором Неймар порвал связки голеностопа – из-за этого он пропустит Кубок Америки
 529 просмотров | 01:15
Eurosport

14 ч. назадОбновлено 29 мин. назад

Стык, который не предвещал беды.
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