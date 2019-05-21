Футбол

ВИДЕО - Грандиозный чемпионский парад «Сити» на улицах Манчестера

Грандиозный чемпионский парад «Сити» на улицах Манчестера
 399 просмотров | 04:01
Eurosport

1 час назад

«Манчестер Сити» с блеском отпраздновал домашний требл – победу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке английской лиги.
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Футбол


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