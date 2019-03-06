ВИДЕО - Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом
Показать большеПоказать меньше
Футбол
Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом17 просмотров • 3 ч. назад
«Аякс» не проигрывает, если открывает счет. 6 фактов о разгроме «Реала»15 107 просмотров • 13 ч. назад
Гамшик провел первый матч в Китае, а его команда спаслась на последней минуте5 891 просмотров • 03/03/2019 в 18:11
Сила расстановки. На что смотреть в игре «МЮ» и «Ливерпуля», чтобы быть умником7 399 просмотров • 24/02/2019 в 09:34
Роналду уже проигрывал «Атлетико» и проходил дальше. 5 фактов о провале «Юве» в Мадриде10 358 просмотров • 21/02/2019 в 00:36
Месси и Суарес крепко спят. 5 фактов о битве «Лиона» и «Барселоны»13 283 просмотров • 20/02/2019 в 01:23
«Аякс» слишком удобен для «Реала». 5 фактов о юбилейном матче Рамоса7 957 просмотров • 14/02/2019 в 00:49
У «МЮ» нет шансов на четвертьфинал. 5 фактов о первом поражении Сульшера в «Юнайтед»4 903 просмотров • 13/02/2019 в 11:29
Хуммельс совершил ужасную ошибку, но «Бавария» исправила ее в экстра-тайме7 336 просмотров • 07/02/2019 в 17:16
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом
Матч начался с красивого исполнения гимна, а закончился семью шайбами и голом «Бостона» в овертайме
Русские биатлонистки покорили спринт на Универсиаде и забрали 6 первых мест
Россия обыграла США на Универсиаде и возглавила группу
«Аякс» не проигрывает, если открывает счет. 6 фактов о разгроме «Реала»
Парень чудом остался жив после кульбита через ограждение. Досмотрите свежий выпуск Watts до конца