ВИДЕО - Защитник в подкате идеально забросил мяч за шиворот вратарю. Правда, своему
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Футбол
Защитник в подкате идеально забросил мяч за шиворот вратарю. Правда, своему1 752 просмотров • 3 ч. назад
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