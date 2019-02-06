Футбол

ВИДЕО - Защитник в подкате идеально забросил мяч за шиворот вратарю. Правда, своему

Защитник в подкате идеально забросил мяч за шиворот вратарю. Правда, своему
1 752 просмотров | 00:35
SNTV

1 час назад

Невероятный автогол из Дании.
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Футбол


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