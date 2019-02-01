Футбол

ВИДЕО - Катар надломил Японию стильной бисиклетой, а доломал банкой в девятку

Катар надломил Японию стильной бисиклетой, а доломал банкой в девятку
 544 просмотров | 02:32
SNTV

59 мин. назад

Историческая победа Катара.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео