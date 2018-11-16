Футбол

ВИДЕО - Вратарь сборной Камеруна исполнила Нойера, но промазала по мячу и воткнула ногу в пузико соперницы

Вратарь сборной Камеруна исполнила Нойера, но промазала по мячу и воткнула ногу в пузико соперницы
 721 просмотров | 01:02
Eurosport

1 час назад

Это было крайне жестко.
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Футбол


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