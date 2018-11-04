ВИДЕО - На матче «Фейенорда» отключили свет: зрители врубили смартфоны, но игру все же отменили
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Футбол
На матче «Фейенорда» отключили свет: зрители врубили смартфоны, но игру все же отменили156 просмотров • 3 ч. назад
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