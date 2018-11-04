Футбол

ВИДЕО - На матче «Фейенорда» отключили свет: зрители врубили смартфоны, но игру все же отменили

На матче «Фейенорда» отключили свет: зрители врубили смартфоны, но игру все же отменили
 156 просмотров | 01:35
SNTV

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

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Футбол


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