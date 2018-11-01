Футбол

ВИДЕО - Решающий пенальти Ройса на 120-й минуте спас «Боруссию» от проблем в игре с «Унионом»

Решающий пенальти Ройса на 120-й минуте спас «Боруссию» от проблем в игре с «Унионом»
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SNTV

1 час назад

«Дортмунд» с трудом дожал андердогов – 3:2.
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