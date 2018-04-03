Футбол

ВИДЕО - Сила расстановки. Почему Клопп прыгает от радости, глядя на жеребьевку четвертьфиналов

Сила расстановки. Почему Клопп прыгает от радости, глядя на жеребьевку четвертьфиналов
1 210 просмотров | 02:48
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

В чем шансы «Юве», с какими проблемы столкнется Гвардиола – вот всякое такое.
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Футбол


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