Футбол

ВИДЕО - «Бьянконери» никогда не купят футболиста импульсивно». 5 самых расчетливых трансферов «Ювентуса»

«Бьянконери» никогда не купят футболиста импульсивно». 5 самых расчетливых трансферов «Ювентуса»
1 400 просмотров | 03:09
Eurosport

1 час назад

Туринцы – боги маркетинга.
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