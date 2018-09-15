Футбол > Чемпионат Италии

ВИДЕО - Сила расстановки. Роналду сделал из «Ювентуса» потенциального монстра

Сила расстановки. Роналду сделал из «Ювентуса» потенциального монстра
7 276 просмотров | 02:28
Eurosport

18 ч. назадОбновлено 17 ч. назад

Или второй «Реал».
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео