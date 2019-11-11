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Фан-клуб «Ливерпуля» из Румынии преподнес Клоппу забавную шляпу, приносящую удачу (видео)

Фан-клуб «Ливерпуля» из Румынии преподнес Клоппу забавную шляпу, приносящую удачу
4 009 просмотров | 01:46
Eurosport

12 ч. назадОбновлено Только что

Идеальный головной убор в солнечные и не очень дни.
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Футбол


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