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ВИДЕО - Вратарь «Портленда» выронил мяч в самый неподходящий момент и подарил простейший гол «Сиэтлу»

Вратарь «Портленда» выронил мяч в самый неподходящий момент и подарил простейший гол «Сиэтлу»
 34 просмотров | 03:00
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Мужчине повезло – он затащил для команды серию пенальти.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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