ВИДЕО - Вратарь «Портленда» выронил мяч в самый неподходящий момент и подарил простейший гол «Сиэтлу»
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Футбол
Вратарь «Портленда» выронил мяч в самый неподходящий момент и подарил простейший гол «Сиэтлу»34 просмотров • 2 ч. назад
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