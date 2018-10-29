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ВИДЕО - Златан бился как лев, но «Гэлакси» разбазарили преимущество 2:0 и пролетели мимо плей-офф

Златан бился как лев, но «Гэлакси» разбазарили преимущество 2:0 и пролетели мимо плей-офф
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Eurosport

1 час назад

Сезон Ибры завершен.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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