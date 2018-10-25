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ВИДЕО - Топ-10 голов Златана Ибрагимовича в MLS. Столь ослепительного хит-парада ты не видел никогда

Топ-10 голов Златана в MLS. Столь ослепительного хит-парада ты не видел никогда
 470 просмотров | 02:28
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Слишком много шедевров для двух с половиной минут.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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