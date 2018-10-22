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ВИДЕО - У «Ванкувера» есть свой Колодин: он расчехлил пушку и принес команде ничью в игре с «Лос-Анджелесом»

У «Ванкувера» есть свой Колодин: он расчехлил пушку и принес команде ничью в игре с «Лос-Анджелесом»
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Eurosport

43 мин. назад

Гости добыли очко со счета 0:2.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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