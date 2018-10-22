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ВИДЕО - Вратарь «Портленда» – биг босс. Ему били в упор и точно в угол, но он все потащил

Вратарь «Портленда» – биг босс. Ему били в упор и точно в угол, но он все потащил
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Eurosport

16 ч. назадОбновлено 1 час назад

Стив Кларк – кошмар для соперников.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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