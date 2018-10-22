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ВИДЕО - Златан забил и ассистировал в матче против «Миннесоты» и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS

Златан забил и ассистировал в матче против «Миннесоты» и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS
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Eurosport

10 ч. назадОбновлено 43 мин. назад

Швед божит в американском королевстве.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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