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ВИДЕО - VAR дважды спасла арбитра от ошибок и подарила «Монреалю» закономерную победу над «Торонто»

VAR дважды спасла арбитра от ошибок и подарила «Монреалю» закономерную победу над «Торонто»
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Eurosport

13 ч. назадОбновлено 22 мин. назад

Тот случай, когда рефери слишком часто смотрел мультики.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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