ВИДЕО - Уэйн Руни посмотрел, что до ворот 35 метров, усмехнулся и засадил мяч точно в девятину
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Футбол
Руни посмотрел, что до ворот 35 метров, усмехнулся и засадил мяч точно в девятину657 просмотров • 2 ч. назад
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