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ВИДЕО - Штанга, отряд защитников и вратарь-паук не спасли «Орландо» от очередного влета

Штанга, отряд защитников и вратарь-паук не спасли «Орландо» от очередного влета
 4 просмотров | 01:56
Eurosport

8 мин. назад

Все решило ударное начало второго тайма.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Ибрагимович, Джовинко, Вилья и Швайнштайгер.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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